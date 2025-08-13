Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 17 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 9 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 9 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Erzincan'da 9 Aranan Şahıs Yakalandı
