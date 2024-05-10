Erzincan'da Aranan 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da Aranan 8 Kişi Yakalandı

Erzincan\'da Aranan 8 Kişi Yakalandı

Erzincan'da son 1 hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hakaret, fuhuş teşviki, basit yaralama, yağma, müstehcen yayın üretimi ve sahtecilik gibi suçlardan hüküm giyenler bulunuyor. 3 kişi Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edilirken, diğer 5 kişi adli makamlara sevk edildi.

10.05.2024 12:44
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Erzincan'da son 1 hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Hakaret suçundan 4 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hakaret suçundan bin 300 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, mağdurun bir senedi vermeğe mecbur edilmesi suretiyle yağma suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs toplam 7 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası olan 3 şahıs yakalanarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bin 300 TL adli para cezası olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik cezası olan 4 şahıs olmak üzere toplam 5 şahsın Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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