Erzincan\'da Aranan 8 Kişi Yakalandı

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Erzincan'da son 1 hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Hakaret suçundan 4 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hakaret suçundan bin 300 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, mağdurun bir senedi vermeğe mecbur edilmesi suretiyle yağma suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs toplam 7 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası olan 3 şahıs yakalanarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bin 300 TL adli para cezası olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik cezası olan 4 şahıs olmak üzere toplam 5 şahsın Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN