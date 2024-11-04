Erzincan'da Çöp Toplama Aracından Düşen İşçi Yaralandı

Erzincan'da gece saatlerinde belediyenin çöp toplama aracının arkasından düşen işçi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi ait seyir halindeki çöp toplama aracının arkasında bulunan işçi, dengesini kaybederek yere düştü. Ayağından yaralanan işçi ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altın alındı. - ERZİNCAN
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