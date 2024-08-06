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Erzincan'da dağ keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi.

Üzümlü ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçisi avlayan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş dağ keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

3 kişiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.

Haklarında yasal işlem başlatılıp serbest bırakılan zanlılardan ele geçirilen tüfek ile yaban keçisi etlerine el konuldu. - ERZİNCAN