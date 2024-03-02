Erzincan\'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Kadın İsimleriyle Sahte Hesap Oluşturan Şebeke Şantaj İddiasıyla Gündemde

Bir şebeke, kadın isimleri kullanarak sahte sosyal medya hesapları oluşturup erkekleri tuzağa düşürdükten sonra cinsel içerikli gönderilerini ele geçirerek şantaj yaptığı iddia ediliyor. Şebekenin, mağdurlara kendilerini avukat olarak tanıtarak açılmış cinsel suç davasını para karşılığında kapatabileceklerini söylediği belirtiliyor. Gerçek avukatların isimlerini ve unvanlarını kullanan şebeke, mağdur ettiği avukatlardan Ahmet Haklıgör'ün de adını kullanmış. Haklıgör, yaşadığı durum karşısında şok olduğunu ifade etti.