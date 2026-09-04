Erzincan'da dönüş yapan tırın dorsesi aydınlatma direğine çarptı, cadde trafiğe kapandı - Son Dakika
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Erzincan'da dönüş yapan tırın dorsesi aydınlatma direğine çarptı, cadde trafiğe kapandı

Erzincan\'da dönüş yapan tırın dorsesi aydınlatma direğine çarptı, cadde trafiğe kapandı
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Erzincan'ın Nermi Tombul Caddesi'nde dönüş yapmak isteyen tırın dorsesi aydınlatma direğine çarptı. Kazada direkte hasar oluştu ve cadde bir süre trafiğe kapandı, trafik ekipleri aracı tahliye ederek caddeyi yeniden trafiğe açtı.

Erzincan'da dönüş yapmak isteyen tırın dorsesi aydınlatma direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nermi Tombul Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen ve yolun dar olması nedeniyle manevra yapmakta zorlanan tırın dorsesi, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkte hasar oluştu.

Kaza nedeniyle tır bir süre cadde üzerinde yolu kapatırken, trafik akışında da aksama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik amacıyla cadde üzerindeki trafiği geçici olarak durdurdu.

Tırın bölgeden çıkarılması için çalışma yapan ekipler, aracı ters yönden yönlendirerek tahliyesini sağladı.

Tırın kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Trafik, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da dönüş yapan tırın dorsesi aydınlatma direğine çarptı, cadde trafiğe kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da dönüş yapan tırın dorsesi aydınlatma direğine çarptı, cadde trafiğe kapandı - Son Dakika
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