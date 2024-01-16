 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da düzenlenen operasyonda 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan 3 aylık çalışma sonucunda, fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı. Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan\'da düzenlenen operasyonda 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı
16.01.2024 - 10:05,
Abone Ol

Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ahlak Büro Amirliğine bağlı 2 ekip ve 10 personel ile yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu mağdur kadınların kurtarılması, şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti için; 10 ekip 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahıslar belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı, 5 mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheli A.S., İ.E. ve S.O. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Erzincan, Kurtarma, Tutuklama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da düzenlenen operasyonda 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek, valilere tasarruf tedbirleri çağrısı yaptı Bakan Şimşek, valilere tasarruf tedbirleri çağrısı yaptı
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek, valilere tasarruf tedbirleri çağrısı yaptı
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
09:38 Netflix'ten Türkiye fiyatlarına zam! Abonelik ücreti 200 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:21:59. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da düzenlenen operasyonda 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement