Erzincan'da fren arızası sonucu bal yüklü minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da fren arızası sonucu bal yüklü minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı

Erzincan\'da fren arızası sonucu bal yüklü minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı
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Erzincan-Kurutilek mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan bal yüklü minibüs devrildi. Kazada sürücü H.Ç. ile yolcular Ü.V. ve H.D. yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erzincan'da bal yüklü minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Kurutilek mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.Ç. yönetimindeki 58 AT 477 plakalı bal yüklü minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

İlk değerlendirmelere göre, kazanın aracın fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç. ile yolcular Ü.V. ve H.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trafik Kazaları, Acil Durum, İnceleme, Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da fren arızası sonucu bal yüklü minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da fren arızası sonucu bal yüklü minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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