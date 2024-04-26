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Erzincan'da "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında; Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık kazandırmak, bilgilendirmek ve etkin mücadelede bulunmak ve madde kullanımının önüne geçmek amacıyla 01-25 Nisan 2024 tarihleri arasında 6 bin 336 vatandaşa ve 4 bin 5 anne ve anne adayına ulaşılarak toplamda 10 bin 341 vatandaşa bilgilendirme/ bilinçlendirme eğitimi ve UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi. - ERZİNCAN