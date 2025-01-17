Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 13 ekip 66 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamada; 1750 şahsın GBT sorgusu yapılarak 138 araç/araç sürücüsü kontrol edildi, 2 yoklama kaçağı olduğu tespit edilen şahsa tebliğ yapıldı.
Uygulamada, 35 umuma açık işyeri, 66 metruk bina ve 16 park bahçe denetlenerek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması - Son Dakika
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