Erzincan'da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan\'da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
20.06.2026 19:44  Güncelleme: 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Işıkpınar Mahallesi'nde bir ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Depo ve içindeki mobilyalar kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Erzincan'da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Işıkpınar Mahallesi'nde Hasan A'ya ait ikinci el mobilya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki depo ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında depo ile içerisindeki ikinci el mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, iş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasına rağmen depoda büyük çapta hasar meydana geldiğini belirterek, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Aksun, ilgili ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.

Yangının çevredeki depo ve iş yerlerine sıçramadığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzincan, Ekonomi, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt "Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
İran harekete geçti FIFA’ya şikayette bulunacaklar İran harekete geçti! FIFA'ya şikayette bulunacaklar
İmamoğlu’nun “Kayyum“ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan cevap İmamoğlu'nun "Kayyum" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap

19:24
Montella için ülkesinden flaş iddia: ’’Felaket’’ denilerek duyuruldu
Montella için ülkesinden flaş iddia: ''Felaket'' denilerek duyuruldu
19:22
“Pişman değilim“ diyen Kılıçdaroğlu’ndan tepkiler sonrası yeni ’Demirtaş’ açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
18:42
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
18:07
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
17:58
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın savunması ortaya çıktı
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savunması ortaya çıktı
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 19:47:55. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.