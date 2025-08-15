Erzincan\'da İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

Erzincan- Çayırlı yolunda taş duvar yapımı işinde çalışan 2 işçi üzerlerine taş düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Devekorusu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarına taştan duvar yapan işçiler, duvarın devrilmesiyle üzerlerine düşen taş parçaları nedeniyle yaralandı. 2 işçi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan işçiler Fatih K., ve Nurullah Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili taş duvar işinde çalışan diğer işçilerin ifadelerine başvurdu. - ERZİNCAN