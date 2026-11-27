Erzincan'da jandarma, 15 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan merkez ilçede 25 Kasım 2026'da jandarmanın yürüttüğü istihbari çalışma sonunda operasyon yapıldı. Bir şüphelinin kutularında 15 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 15 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, 25 Kasım 2026 tarihinde merkez ilçede operasyon düzenlendi.
E.Ö. isimli şahsa ait kutularda yapılan aramada, 15 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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