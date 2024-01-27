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Erzincan'da kar ve tipi etkili oldu, trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da kar ve tipi etkili oldu, trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Erzincan'da gece saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada 3 araç, karlı zemin ve kaygan yol sebebiyle çarpıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz olarak seyahat etmelerine izin verilmediği belirtildi. Karla mücadele ekipleri ise yol güzergahlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan\'da kar ve tipi etkili oldu, trafik kazasında 2 kişi yaralandı
27.01.2024 - 01:25,
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Erzincan'da gece saatlerinde kar ve tipi etkisini artırdı. Erzurum-Erzincan karayolunda 3 araçlı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan kent merkezi yağan karla birlikte beyaz örtüye bürünürken yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum - Erzincan karayolunda 2'i TIR diğeri de otomobil olmak üzere 3 araçlı yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Sansa mevkiinde meydana gelen kazada, Canip Çelik idaresindeki 76 AAJ 451 çekicisi (76 DH 621 yarı römork) ile Erzincan- Erzurum istikametine seyrederken zeminin karlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip aracın makaslayıp yol üzerinde durması ve aynı istikamete seyreden Erdoğan Gündoğdu idaresindeki 01 DNS 37 plakalı çekici (76 AAD 436 yarı römork) ile makaslama yapan çekiciye çarptı. Yine aynı istikamete seyreden Fatih Balcıoğlu idaresindeki 24 AAY 255 plakalı otomobilde çekiciye çarptı. Kazada Fatih Balcıoğlu ve Yakup Tekin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Tercan Bölge Trafik ekiplerince Erzincan- Erzurum istikametine gitmekte olan ağır tonajlı araçların zincirsiz olarak devam etmelerine izin verilmedi. Karla mücadele ekipleri güzergahlarda kazıma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Tercan Bölge Trafik Ekiplerince seyir halinde ve bekletilen araçlarda ki şoförlerin ve vatandaşların mağdur olmamaları için aralıksız olarak çalışmalar ve kontroller devam ettiriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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