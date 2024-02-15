Erzincan\'da kayıp 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor, gözaltı sayısı 8\'e yükseldi

AK Parti adayı Yeniay Küçükçekmece'deki saldırıyı anlattı: Bana 'Sizi vuracaklar' dediler

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.