Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı - Son Dakika
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Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı

Erzincan\'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, 13 kişinin daha kusurlu olduğu tespit edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kusurlu bulunan kişilerin ifadelerine başvurulacağını ve şu an için herhangi bir tutuklama olmadığını belirtti.

24.05.2024 18:05
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda 13 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı.

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamada bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İliç'te 13 Şubat tarihinde meydana gelen olayla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu, kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağı belirterek bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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