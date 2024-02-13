İçişleri Bakanı: Erzincan'da maden sahasında toprak kayması, 9 kişiye ulaşılamıyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Erzincan'da maden sahasında toprak kayması, 9 kişiye ulaşılamıyor

İçişleri Bakanı: Erzincan\'da maden sahasında toprak kayması, 9 kişiye ulaşılamıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 9 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, bölgede 400 kişilik ekip ile arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

13.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Erzincan'da maden sahasında toprak kayması, 9 kişiye ulaşılamıyor - Son Dakika
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