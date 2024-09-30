Erzincan'da Okul Polisi Projesi Başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Okul Polisi Projesi Başladı

Erzincan\'da Okul Polisi Projesi Başladı

Erzincan'da 27 okul çevresinde 16 polis, güvenlik ve rehberlik hizmeti vermek üzere görevlendirildi.

30.09.2024 13:17
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Erzincan'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü tarafından üzerinde çalışılan "Okul Polisleri Projesi" bugün itibariyle başladı.

Proje kapsamında ilk etapta en riskli görülen 27 okul çevresinde 16 polis görev yapacak. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik Binası önünde Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte proje hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulundu.

Vali Aydoğdu, "İlimizde pilot olarak tespit ettiğimiz 27 okul çevresinde 16 polisimizi görevlendirdik. Bu arkadaşlarımızın görevi okul çevresindeki güvenliği almak aynı zamanda altını çizerek söylüyorum öğrencilerimize rehberlik yapmak. Bizim şuanda bütün okullarımızda kapalı kamera sistemimiz var. ve bununla ilgili herhangi bir eksikliğimiz yok. Geçmiş yıllarda da 75 okulumuzun çevresinde zaten polislerimiz güvenlik tedbirlerini alıyorlardı. Şimdi buradaki fark şu Okul Polisi Projesinde o arkadaşlarımızın bütün mesaisi okullar başladığı anda başlayacak ve okul zili bitip öğrencilerimiz evine gidene kadar arkadaşlarımız okulda olacak. Okulun çevresinde olacak. Öğrencilerimize rehberlik edecek. Okul çevresinin güvenliğini sağlayacak. Biz en riskli olan okullarımız derecelendirdik. Bu 27 okulumuz birinci öncelikli olduğu için arkadaşlarımız çocuklarımızın sabah okula sağlıklı bir şekilde gelip gidebilmeleri için, aynı zamanda trafik kuralları, okul müdürleri ve okul aile birliğiyle iş birliği içerisinde görevlerini ifa edecekler" dedi.

Vali Aydoğdu'nun konuşmasının ardından Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Müdür Vekili Rumeysa Aslan tarafından brifing verilerek "Okul Polisleri Projesi" kapsamında görevlendirilen polisler sorumluluk alanlarındaki okulların çevresinde göreve başladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Okul Polisi Projesi Başladı - Son Dakika

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