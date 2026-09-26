Erzincan'da sanayi asansörü zemine düşünce iki ayağı kırılan 1 kişi ağır yaralandı

Erzincan'da bir iş yerinde sanayi tipi asansörün boşa çıkması sonucu meydana gelen kazada iki ayağı da kırılan 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

İş yerinde kullanılan sanayi tipi asansör, boşa çıkarak zemine düştü. Bu sırada asansörde bulunan İ.T'nin iki ayağı da kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince asansörden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.T., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.