Erzincan'da Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Erzincan'da Silah Ticareti Operasyonu

Erzincan\'da Silah Ticareti Operasyonu

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.

06.11.2024 13:10
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 200 personelin katılımı ile 22 adres ve eklentilerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 Ak-47 uzun namlulu silah, 146 uzun namlulu silah fişeği, 4 AK-47 şarjör, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 farklı ebat ve çaplarda fişek, 11 tabanca şarjörü, 1 yivsiz av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 pompalı tüfek şarjörü, 4 muşta, 7 bıçak, 2 kelepçe ve tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait 3 altın sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., E.C., K.K., ve M.N., tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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