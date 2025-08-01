Erzincan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Milli Güvenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABP 684 plakalı otomobil ile 06 TCF 08 plakalı araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan S.A., yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptıktan sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik polisleri kaza mahallinde incelemede bulundu. - ERZİNCAN