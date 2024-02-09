Erzincan'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi - Son Dakika
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Erzincan'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi

Erzincan\'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yusuf Sizer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin durumu ise henüz bilinmiyor.

09.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:51
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Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ağı yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'ncü sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan tıp fakültesi öğrencisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan merkez Kurutilek Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden birisi olan Yusuf Sizer (23) tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sizer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erzurum'dan gelen ailesine teslim edildi.

Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkiinde 8 Şubat'ta E.T.K'nin kullandığı 24 ABF 234 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 29 DH 991 plakalı otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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