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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca, 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınarak adli işlemlere başlandı.

Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
30.01.2024 - 09:57,  Güncelleme: 10:01
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Erzincan'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 adet de tarihi obje ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında; merkez ilçe mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlarda; 3 şüpheli şahıs ile birlikte, 111 gram skunk, 3 kök skunk bitkisi, 1 adet iklimlendirme sistemi, iklimlendirme sisteminde kullanılan muhtelif malzemeler, 1 adet tabanca, 39 adet tabanca fişeği ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahısların ifadeleri alınarak adli işlemlere başlandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "İlimizde yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu suçları ve kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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