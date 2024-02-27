Erzincan\'da yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Erzincan'da iki işyerinde yapılan aramada 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Z.K ve S.K isimli şahısların işyerlerinde yapılan aramada 400 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Z.K ve S.K isimli şüpheli şahısların işlemleri adli makamlarca yürütülmekte. - ERZİNCAN