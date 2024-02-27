Erzincan'da yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan\'da yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Z.K ve S.K isimli şahısların işyerlerinde yapılan aramada 400 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Şüpheli şahısların işlemleri adli makamlarca yürütülmektedir.

27.02.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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Erzincan'da iki işyerinde yapılan aramada 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Z.K ve S.K isimli şahısların işyerlerinde yapılan aramada 400 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Z.K ve S.K isimli şüpheli şahısların işlemleri adli makamlarca yürütülmekte. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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