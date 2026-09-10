Erzincan'da yeni eğitim yılı öncesi 203 kırtasiye işletmesi denetlendi - Son Dakika
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Erzincan'da yeni eğitim yılı öncesi 203 kırtasiye işletmesi denetlendi

Erzincan\'da yeni eğitim yılı öncesi 203 kırtasiye işletmesi denetlendi
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerinin güvenilirliği ve mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 203 iş yerini denetledi. Denetimlerde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri ile çocukların kullanımına sunulan malzemelerin güvenliği incelendi.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi kırtasiye ürünlerinin güvenilirliği ve mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla denetim yapıldı.

Ekipler, kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının satışını yapan 203 iş yerini denetledi.

Denetimlerde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri, satışa sunulan malzemelerin mevzuata uygunluğu, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar ile iş yerlerinin ruhsat ve genel düzeni kontrol edildi.

Özellikle çocukların kullanımına sunulan kırtasiye malzemelerinin güvenliğine yönelik kontrollerin gerçekleştirildiği denetimlerin, yeni eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Erzincan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, 3. Sayfa, Erzincan, Belediye, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da yeni eğitim yılı öncesi 203 kırtasiye işletmesi denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da yeni eğitim yılı öncesi 203 kırtasiye işletmesi denetlendi - Son Dakika
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