Erzincan\'da yeni eğitim yılı öncesi 203 kırtasiye işletmesi denetlendi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi kırtasiye ürünlerinin güvenilirliği ve mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla denetim yapıldı.

Ekipler, kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının satışını yapan 203 iş yerini denetledi.

Denetimlerde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri, satışa sunulan malzemelerin mevzuata uygunluğu, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar ile iş yerlerinin ruhsat ve genel düzeni kontrol edildi.

Özellikle çocukların kullanımına sunulan kırtasiye malzemelerinin güvenliğine yönelik kontrollerin gerçekleştirildiği denetimlerin, yeni eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.