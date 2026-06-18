Kantar ve terazilere kalibrasyon denetimi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki iş yerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda pazarcı esnafı ve çeşitli iş yerleri ziyaret edilerek ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ile doğruluk kontrolleri incelendi.

Denetimlerde, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında terazi ve kantarların periyodik muayene ve kalibrasyon işlemleri yapıldı.

Ekipler, vatandaşların alışveriş sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla kontrollerin düzenli olarak sürdürüldüğünü, gerekli şartları taşımayan ölçü aletlerinin ise hizmetten men edilerek ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında kent genelinde kullanılan mekanik tartı aletleri, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli terazilerin muayene ve kalibrasyonları tamamlanırken, yaklaşık 300 iş yeri ile semt pazarlarında kullanılan terazi ve kantarlara damgalama işlemi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Mehmet Polat, esnafa güvendiklerini belirterek, "Ancak zamanla tartı aletlerinde teknik arızalar meydana gelebiliyor. Bu denetimlerle hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı korumayı amaçlıyoruz. Şeffaf ve güvenilir alışveriş ortamının sağlanmasına katkı sunan tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN