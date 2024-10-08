Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan personeli denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Müdür Zafer Baybaba personelle iş ve işleyişler hakkında bir süre istişare ederek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan Emniyet Müdürü'nden Denetleme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?