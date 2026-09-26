Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Doköz, törenle göreve başladı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Doköz, törenle göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki törende Doköz, görevi devralarak çalışmalarına başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz, düzenlenen törenle görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, Doköz görevi resmen devralarak çalışmalarına başladı.
Kaynak: İHA
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