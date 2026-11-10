Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organik ürün satan işletmeleri denetledi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organik ürün satan işletmeleri denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde organik ürün satan işletmeleri denetledi. İşletmelerin mevzuata uygunluğunun incelendiği denetimlerin, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşması amacıyla sürdürüleceği bildirildi.
Erzincan'da organik ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen denetimlerde, işletmelerin organik ürün satışına ilişkin faaliyetleri kontrol edildi.
Denetimlerde, organik ürün satışına yönelik mevzuat hükümleri kapsamında incelemelerde bulunuldu.
Vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetim çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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