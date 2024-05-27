Erzincan İliç\'teki madende bir toprak kayması daha

3.Sayfa

Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren altın madeninde bir toprak kayması daha yaşandı. Olay, şubat ayında meydana gelen toprak kaymasıyla aynı bölgede gerçekleşirken herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmadı.

VALİ: TOPRAK PARÇASI KONTROLLÜ İNDİRİLMİŞTİR

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

FİRMADAN AÇIKLAMA: YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI

Toprak kayması sonrasında madeni işleten Anagold Madencilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.05.2024 tarihinde saat 14.45 civarında Sabırlı Deresi yığın liç sahasında, hafif ölçekte bir toprak kayması meydana gelmiştir. Söz konusu toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Topuk üstü olarak isimlendirdiğimiz alandan Sabırlı Deresi'ne doğru bir akış gerçekleşmiştir.

Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır. Bölgede yapılan arama çalışmalarına güvenlik sebebiyle ara verilmiş, alan ve yakın bölgeler önlem amaçlı olarak boşaltılmıştır. Teknik ekiplerimiz konuyla ilgili incelemelerine devam etmektedir. Tüm gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."