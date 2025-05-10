Erzincan Jandarma 141 Olayı Aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan Jandarma 141 Olayı Aydınlattı

Erzincan Jandarma 141 Olayı Aydınlattı

Erzincan Jandarma, Nisan 2025'teki 141 olayın %99'unu aydınlattı ve önemli kaçakçılık önlemleri aldı.

10.05.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Nisan ayı içerisinde icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında meydana gelen toplam 141 olayın yüzde 99'u aydınlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Nisan 2025 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 56 asayiş, 14 kabahat, 51 takibi gereken, 16 kaçakçılık, 3 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 141 olay meydana geldi. Meydana gelen olayların yüzde 99'u aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarda; 55 bin 366 şahıs ile 20 bin 961 aracın sorgulaması yapıldı. 278 aranan şahıs, 6 aranan araç yakalandı. Kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 3 adet bıçak ele geçirildi.

Öte yandan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik uygulamalarında ise; 10 bin 862 araç kontrol edildi, 5 bin 233 şahsın sorgulaması yapıldı, 207 araç ve şahıs hakkında toplam 688 bin 610 TL cezai işlem uygulandı. 4 aranan araç, 1 aranan şahıs yakalandı. 2 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınırken 31 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 62 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 11 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı. 11 adet müstehcen içerikli, 15 adet terör örgütü propagandası ve 495 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 521 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

İcra edilen 16 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 19 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. İcra edilen operasyonlar sonucunda 108 adet extacy, 95 gram skunk, 4 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid/ bonzai ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 646 litre şarap, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 269 adet bandrolsüz sigara, 9 adet bandrolsüz alkol, 1 adet damıtma sistemi ve 2 adet dedektör ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, erzincan, Jandarma, Politika, 3-sayfa, trafik, Asayiş, trafik, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Jandarma 141 Olayı Aydınlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:50:24. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan Jandarma 141 Olayı Aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.