Erzurum Aşkale\'de iki günde ikinci kazada TIR yan yattı, sürücü yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, ulaşımı olumsuz etkilerken kazaları da beraberinde getiriyor. Aynı bölgede iki günde ikinci trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Erzincan-Erzurum istikametinde seyir halinde olan Osman Ö. idaresindeki 26 BS 376 plakalı gıda ürünü yüklü TIR, Aşkale ilçesi Tepebaşı-Hacı Hamza köyü mevkiine geldiği sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Osman Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, Bölge Trafik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin araç kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, etkili olan yağışların ardından özellikle aynı mevkilerde peş peşe kazaların yaşanması, sürücüler ve ilçe halkında tedirginliğe neden oluyor. Sürücülerin yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.