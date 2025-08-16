Erzurum Aşkale\'de Yangın Paniği: Maddi Hasar Büyüktü

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki yangın yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale'nin Nahiye Çatören köyünde Mustafa Şimşek'e ait evde başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Ev sahipleri ve komşularının müdahale etmesi yangının büyümesini engelleyemedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yine Aşkale Belediyesine ait olan Su aranjör aracının yoğun söndürme çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Şimşek ait ev, tandır evi, merek ve hayvanları için kışlık için hazırlanan otlarda büyük ölçüde, yanında bulunan akrabası Hacı Ali Şimşek'e ait olan evin ise çatısı ise tamamen yandı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici olurken büyük çapta maddi hasar oldu.

Yangının nerden kaynaklandığı yapılan incelemede belli olacak. - ERZURUM