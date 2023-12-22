Erzurum\'da 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda sırt çantası içerisinde 1 kilogram 6,46 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen bir araçta narkotik madde arama köpeği Magnum ile yapılan aramada sırt çantasına zulalanmış vaziyette toplam 1 kg 6,46 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda yakalanarak adli mercilere sevk edilen H.T. (26) isimli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM