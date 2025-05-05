Erzurum\'da 115 Kaçak Akıllı Saat Ele Geçirildi

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 115 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Oltu İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Oltu ilçesinde icra edilen operasyonlarda piyasa değeri 350 bin TL olan çeşitli markalarda 115 adet gümrük kaçağı akıllı saat ile muhteviyatı ele geçirildi.

Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Gümrük kaçağı akıllı saatlere el konularak Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığı güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM