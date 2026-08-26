Erzurum’da 30 Ağustos provasına trafik düzenlemesi
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Erzurum Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle 27 Ağustos Perşembe günü 09.00-11.00 arasında Havuzbaşı ve Hastaneler Caddesi güzergâhlarının geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı provaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 11.00 arasında ulaşım planlamasında değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi-Havuzbaşı, Havuzbaşı-Hastaneler Caddesi ve Havuzbaşı-Paşalar Caddesi güzergahları belirtilen saatler arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Kaynak: İHA
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