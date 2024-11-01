Erzurum\'da 80 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda 80 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu madde konularına yönelik Narkotik Madde Arama Köpeği Magnum ile yapılan kontroller neticesinde; 80 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonla ilgili olarak yakalanup adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM