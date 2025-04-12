Erzurum\'da 9 kg Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve Narkotik Madde Arama Köpeği HERA ile yapılan çalışmalar kapsamında yapılan üç ayrı operasyonda toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi elene geçirilirken gözaltına alınan B.A.H. (41), V.D. (39) ve O.K.Z. (34) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM