Aras Nehri\'nde kaybolan çoban 101 personel tarafından aranıyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye Erzurum ve Kars'tan sevk edilen 101 kişilik uzman kadro, nehir yatağı ve çevresinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Horasan ilçesinden geçen Aras Nehri'ne giren Okan Koç (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çok sayıda arama kurtarma ekibi süratle bölgeye sevk edildi. Genç çobanı arama çalışmaları sürüyor. Teknolojik donanımların üst düzeyde kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Su Altı Arama Ekipleri (SAK) nehir tabanını tararken, dronlar vasıtasıyla nehir yatağı ve kıyı şeridi havadan saniye saniye izleniyor. Komando, JÖH ve asayiş timleri ise nehir çevresindeki geniş arazide tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, çobanın bulunması için tüm kamu kurumlarının seferber edildiği belirtildi. Karadan, havadan ve su altından yürütülen çalışmalara Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 10 personelden oluşan JAK Timi (1 bot), 5 personelden oluşan SAK Timi, 10 personelden oluşan JÖH Timi, 12 personelden oluşan Komando Timi ve 13 personelden oluşan Asayiş Timi'nin, Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 10 personelden oluşan JAK Timi, 13 personelden oluşan Komando Timi ve 2 personelden oluşan dron unsurunun, AFAD'a bağlı Erzurum'dan 12, Kars'tan 12 olmak üzere toplam 24 arama kurtarma personelinin, Horasan Belediyesi ve Erzurum'dan toplam 4 itfaiye personelinin katıldığı belirtildi.

Yetkililer, kayıp gencin bir an önce bulunması için çalışmaların gece gündüz demeden aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ERZURUM