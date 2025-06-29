Erzurum\'da Arı Kovanları Yandı

Erzurum'da meydana gelen yangında arı kovanları yandı.
Erzurum'un Oltu ilçesi İriağaç Mahallesinde meydana gelen arı kovanı ve anız yangını Oltu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Henüz yangının çıkış sebebi tespit edilmezken, kovanlarda bulunan yüzlerce arının da öldüğü ifade edildi. - ERZURUM
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