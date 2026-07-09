Erzurum'da Asayiş Olaylarının Aydınlatma Oranı %99,8 - Son Dakika
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Erzurum'da Asayiş Olaylarının Aydınlatma Oranı %99,8

Erzurum\'da Asayiş Olaylarının Aydınlatma Oranı %99,8
09.07.2026 17:55
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Vali Aydın Baruş, 2026'nın ilk yarısında asayiş olaylarının %99,8'inin aydınlatıldığını açıkladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kent genelinde 2026 yılının ilk 6 ayında yürütülen güvenlik çalışmalarını açıklayarak, asayiş olaylarını aydınlatma oranının yüzde 99,8 gibi yüksek bir seviyede gerçekleştiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu'nun katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Baruş, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yoğun mesaisi neticesinde kentte huzur ortamının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Olayların yüzde 99,8'i aydınlatıldı

Vali Baruş, Erzurum'da bu yılın ilk yarısında meydana gelen 8 bin 581 asayiş olayının yüzde 99,8'inin aydınlatıldığını belirterek, hiçbir suçun örtülü kalmaması için adalet önünde 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6'lık bir azalış sağlandığını aktaran Baruş, hapis cezası bulunan veya aranan 2 bin 302 şahsın da yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.

Terör ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele

Terörle mücadele kapsamında kırsalda 467 saha operasyonunun icra edildiğini dile getiren Baruş, "Etkisiz hale getirilen, teslim olan ve olması sağlanan 2025'te yokken, 2026'da 1 teröristin teslim olması sağlandı." bilgisini paylaştı. Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonların da yüzde 50 arttığına dikkat çeken Baruş, bu çalışmalarda 136 organizatörün tutuklandığını ve 513 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Organize suçlar ve siber dolandırıcılığa darbe

Organize suç gruplarına karşı yürütülen operasyonların yüzde 187, tutuklama oranlarının ise yüzde 284 arttığını belirten Vali Baruş, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden çetelere geçit verilmeyeceğini vurguladı. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise sanal ortamda dolandırıcılık ve yasa dışı bahis oynatan hesaplara yönelik 24 saat kesintisiz takip yapıldığını, bu doğrultuda gözaltına alınan 121 kişiden 86'sının tutuklandığını açıkladı.

KADES ve UYUMA uygulamalarına destek çağrısı

Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin hassasiyetle uygulandığını ifade eden Baruş, Erzurum'da bu yıl 994 kişinin KADES üzerinden ihbarda bulunduğunu söyledi. Narkotik operasyonlarında ise 498 operasyon ile uyuşturucu tacirlerine darbe vurulduğunu belirten Baruş, vatandaşların kimlik bilgileri gizli tutularak işlem yapılan UYUMA aplikasyonunu aktif şekilde kullanmalarını tavsiye etti.

Kongre binası ve havalimanında çalışmalar sürüyor

Vali Baruş, kentteki yürütülen önemli projelere de değinerek şunları kaydetti: "Erzurum Kongre Binası'ndaki çatlakların zemin ve yoğun trafik titreşiminden kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hazırladığı güçlendirme projesi şu an onay aşamasında. Havalimanında ise 8 aprondaki zemin yenileme çalışmaları ağustos ayı sonunda hizmete alınacak. Uçak trafiğini kısıtlayan 400 kilometrelik aydınlatma hatlarının yenilenmesi süreci devam ederken, haftalık uçak sefer sayımız da 60'tan 64'e yükseldi."

Vali Baruş, son olarak trafik güvenliğinde emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını hatırlatarak, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin planlandığını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Erzurum, Asayiş, Aydın, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Asayiş Olaylarının Aydınlatma Oranı %99,8 - Son Dakika

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