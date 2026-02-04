Erzurum'da bir ayda 167 bin şahıs ve 26 bin 812 araç sorgulandı - Son Dakika
Erzurum'da bir ayda 167 bin şahıs ve 26 bin 812 araç sorgulandı

04.02.2026 09:38  Güncelleme: 09:41
Erzurum'da polis ekipleri Ocak ayında yürüttüğü asayiş çalışmaları çerçevesinde 286 uygulama gerçekleştirdi. 167 bin şahıs ve 26 bin 812 araç sorgulandı. Çok sayıda suçtan aranan şahıslar yakalanırken, harekete geçen polis ekipleri çeşitli denetimler ve bilgilendirmelerle halkı destekledi.

Erzurum'da polisin Ocak ayı içinde yürüttüğü asayiş çalışmaları ve denetimler kapsamında 286 uygulama, 167 bin şahıs ve 26 bin 812 araç sorgulandı.

Polisin yaptığı uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan GBT sorgulamaları ve operasyonel çalışmalar neticesinde; 660 bakaya şahıs, 144 ifadeye yönelik aranan şahıs, 138 adet 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan şahıs, 22 adet 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan şahıs, 6 adet 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan şahıs, 1 adet 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan şahıs olmak üzere toplamda aranan ve hapis cezası olan çok sayıda şahıs yakalandı.

Denetim ve Önleyici Hizmetleri

Polis ekiplerinin huzur ve güven ortamının tesisi amacıyla; bin 411 umuma açık iş yeri denetlendi, bin 411 park ve bahçe kontrol edildi, bin 996 metruk bina titizlikle incelendi, 692 araca trafik ve asayiş yönünden cezai işlem uygulandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda materyal de muhafaza altına alındı. Operasyonlarda 10 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 40 adet bıçak, 84 adet fişek, 81 narkotik operasyonu kapsamında; 87,796 gram uyuşturucu madde ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eğitim ve Bilgilendirici Faaliyetleri

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli alışveriş merkezleri ve pazar yerleri olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 10 farklı tarihte stant açıldı. Aziziye Kaymakamlığına bağlı ADEM-1 (Aziziye) merkezinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ESMEK Prof. Dr. Ç Muammer Yaylalı Bilgi Evi (Yunus Emre Mahallesi), Yakutiye Kaymakamlığına bağlı ADEM-2 merkezinde, Yakutiye Kaymakamlığına bağlı ADEM-3 merkezinde olmak üzere toplam bin 275 kadın vatandaşla görüşüldü. Bin 33 broşür dağıtıldı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi verildi ve akabinde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Asayiş, Polis, Suç, Son Dakika

