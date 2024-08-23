Erzurum'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Erzurum\'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde gerçekleşen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayında 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Hırsızlıkta kullanılan kamyonet içerisinde çalınan hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi. 1 şüpheli tutuklandı.

23.08.2024 12:03
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Erzurum'un Horasan ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Horasan İlçesi, Kızlarkale mahallesinde, 8 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayında kullanılan kamyonet tespit edilerek takibe alındı. Söz konusu kamyonet içerisinde Kızlarkale mahallesinde çalınan 8 adet büyükbaş hayvan araçta saman balyalarının arkasına gizlenmiş vaziyette bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilirken 1 şahıs tutuklandı.

Konuya ilişkin Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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