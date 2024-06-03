Erzurum'da çaşır toplayan yaşlı kadın boğuldu

Erzurum'un İspir ilçesinde çaşır toplayan yaşlı kadın, Güllübağ Barajı'na düşerek boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Çorum Nehri üzerinde bulunan Güllübağ Barajı yanında çaşır toplayan Zagla Zengin (70), dengesini kaybederek baraj göletine düştü. Olayın ardından dalgıç ekipleri gölde boğularak hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedini karaya çıkardı. Zengin'in cenazesi, ambulansla İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZURUM
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