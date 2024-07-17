Erzurum'da DEAŞ Operasyonu - Son Dakika
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Erzurum'da DEAŞ Operasyonu

Erzurum\'da DEAŞ Operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda DEAŞ Terör Örgütü adına eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi elde edilen şahıslar adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilirken, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgulandı.

17.07.2024 17:38
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Erzurum'da DEAŞ operasyonu

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik; Erzurum ve Hatay ilinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda DEAŞ Terör Örgütü adına eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar alınan ifadeleri akabinde adli makamlara sevk edildi. Operasyon kapsamında Hatay'da gözaltına alınan H.B. adli kontrol şartı ile F.A. Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılırken, Erzurum'da gözaltına alınan A.T. isimli şahıs tutuklandı.

A.T isimli şahıs tutuklanması akabinde cezaevine teslim edilirken, yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da DEAŞ Operasyonu - Son Dakika

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