Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Forbes, 2026’nın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo’nun 300 milyon dolarlık tahmini gelirle zirvede bulunduğu listede, Türkiye’den yalnızca Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah yer aldı.

Dünya futbolunun en çok kazanan isimleri belli oldu. Forbes’un saha içi ve saha dışındaki tahmini gelirleri dikkate alarak hazırladığı sıralamada Cristiano Ronaldo ilk sırayı aldı. Portekizli yıldızı Lionel Messi ve Kylian Mbappe takip etti.

RONALDO’DAN MESSI’YE BÜYÜK FARK

Cristiano Ronaldo, 300 milyon dolarlık tahmini kazancıyla listenin zirvesine yerleşti. Lionel Messi 145 milyon dolarla ikinci olurken, Kylian Mbappe 100 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu. Erling Haaland 85 milyon dolarla dördüncü, Vinicius Junior ise 76 milyon dolarla beşinci oldu.

Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede

TÜRKİYE’DEN TEK İSİM SALAH

Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah, 40 milyon dolarlık tahmini geliriyle listeye 10. sıradan girdi. Mısırlı yıldız, Türkiye’de forma giyen futbolcular arasında ilk 10’da yer alan tek isim oldu.

İŞTE EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCU

  • 1. Cristiano Ronaldo: 300 milyon dolar
  • 2. Lionel Messi: 145 milyon dolar
  • 3. Kylian Mbappe: 100 milyon dolar
  • 4. Erling Haaland: 85 milyon dolar
  • 5. Vinicius Junior: 76 milyon dolar
  • 6. Lamine Yamal: 55 milyon dolar
  • 7. Sadio Mane: 54 milyon dolar
  • 8. Jude Bellingham: 45 milyon dolar
  • 9. Harry Kane: 42 milyon dolar
  • 10. Mohamed Salah: 40 milyon dolar
Cristiano RonaldoMuhammed SalahMohamed SalahTrabzonsporTürkiyeForbesSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    paralara bak ben 42 tl dolmuş parası verip eve nasıl gideceğim diye düşünüyorum 2 dolmuş yapmamak için aç aç dakikalarca yürüyorum 6 0 Yanıtla
    abbas dursun abbas dursun:
    nice to meet you açım ???????????? 0 1
    TamOsmanli TamOsmanli:
    Abbas dursun, sen açgözlüsün 0 0
  • ttazmania444 ttazmania444:
    salah iyi tokatladi 1 1 Yanıtla
    o23608734 o23608734:
    neyi tokatladı yatmıyor adam yikaye anlatma 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“ Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
17:25
CHP’de yeni dalga İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var
CHP'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var
17:17
Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu
Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
16:13
Asensio dizinden ameliyat edildi, 3 ay yok: Fenerbahçe’de Ake de 3 hafta forma giyemeyecek
Asensio dizinden ameliyat edildi, 3 ay yok: Fenerbahçe'de Ake de 3 hafta forma giyemeyecek
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
15:30
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 17:56:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei