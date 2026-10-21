Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede

Dünya futbolunun en çok kazanan isimleri belli oldu. Forbes’un saha içi ve saha dışındaki tahmini gelirleri dikkate alarak hazırladığı sıralamada Cristiano Ronaldo ilk sırayı aldı. Portekizli yıldızı Lionel Messi ve Kylian Mbappe takip etti.

RONALDO’DAN MESSI’YE BÜYÜK FARK

Cristiano Ronaldo, 300 milyon dolarlık tahmini kazancıyla listenin zirvesine yerleşti. Lionel Messi 145 milyon dolarla ikinci olurken, Kylian Mbappe 100 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu. Erling Haaland 85 milyon dolarla dördüncü, Vinicius Junior ise 76 milyon dolarla beşinci oldu.

TÜRKİYE’DEN TEK İSİM SALAH

Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah, 40 milyon dolarlık tahmini geliriyle listeye 10. sıradan girdi. Mısırlı yıldız, Türkiye’de forma giyen futbolcular arasında ilk 10’da yer alan tek isim oldu.

İŞTE EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCU