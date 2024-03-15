Erzurum\'da eşi ve kızını öldüren coğrafya öğretmeni tutuklandı

Erzurum'da eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ü öldüren coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün tutuklandı.
Erzurum'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştığı hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle öldürmüştü. Olaydan sonra kaçamaya çalışan Zülküf Böçkün, polis tarafından yakalanmıştı.
Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün için Palandöken ilçesindeki Solakzade Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınmış, anne ve kızının cenazesi daha sonra Yeni Asri Mezarlık'a defnedilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Zülküf Böçkün, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - ERZURUM
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Çanakkale Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, batan bottan denize düşen göçmenleri hem denizden hem de havadan dron ile arıyor. Kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir motosikletin önünü kesen 4 kişi, sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Sürücü, güvenlik görevlilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtularak adliye bahçesine sığındı. Saldırı anı ise vatandaş kamerasına yansıdı.
Batman'da yapılan bir operasyonda, kaçak ürün sevkiyatı yapacağı istihbaratı üzerine bir tankerde yapılan aramada 21 ton 528 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise kaçak akaryakıtın yanı sıra gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara, nargile tütünü, cep telefonu ve şarj başlığı da ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan 2 arkadaş, hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri, evinde sakladığı uyuşturucu maddenin yerini tarif ederek itiraf etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstanbul Küçükçekmece'de maskeli silahlı 2 soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek kuyumcu sahibini etkisiz hale getirdi ve 250 bin TL değerinde altınla kaçtı. Polis tarafından yakalanan 2 soyguncu kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afganistan'ın bazı bölgelerinde son 3 haftada etkili olan dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca binlerce ev yıkıldı ve büyükbaş hayvanlar telef oldu. Ulusal Afet Kurumu ve uluslararası kuruluşlar tarafından 22 bin 400 aileye yardım sağlandı.
Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay, Çorum Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın araçtan indi. Erkek ise araçtan inerek önce darp etti, ardından silahla ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, erkek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, İstanbul'a götürülerek sucuk yapılacak ve Düzce'de piyasaya sürülecekti. Ancak jandarma ekipleri tarafından Sakarya otoyolunda yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, etlerin sucuk yapılacağını itiraf etti. Yakalanan etler imha edildi ve şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Çanakkale Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişide sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.
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