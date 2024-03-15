Erzurum\'da eşi ve kızını öldüren coğrafya öğretmeni tutuklandı

Batman'da Tankerde Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 21 Ton 528 Litre Ele Geçirildi

Batman'da yapılan bir operasyonda, kaçak ürün sevkiyatı yapacağı istihbaratı üzerine bir tankerde yapılan aramada 21 ton 528 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise kaçak akaryakıtın yanı sıra gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara, nargile tütünü, cep telefonu ve şarj başlığı da ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.