Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, Ali Osman Buzlak isimli kişi, tartıştığı eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı boğarak öldürdü. Eşinin cesedini aracının bagajına saklayan Buzlak, daha sonra kesici bir aletle intihar girişiminde bulundu.

17.04.2025 13:20
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Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde 36 ABD 593 plakalı araç içerisinde Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman, eşini boğarak öldürdü ve cesedini aracın bagajına sakladı. Araçtaki kesici aletle intihar girişiminde bulunduktan sonra aracıyla hastane bahçesinden hareket eden Ali Osman, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda durdu.

KADININ CESEDİ ARACIN BAGAJINDA BULUNDU

Burada polis ekiplerince gece saatlerinde araçta hareketsiz bulunan Ali Osman, hastaneye kaldırıldı. Aracın bagajında bulunan kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ali Osman Buzlak, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftin resmi nikahlı oldukları ve düğün hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.

Erzurum\'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali:
    madem intihar edecektin zavallaı kadını niye öldürdün..Allah herşeyin hayırlısını versin eşin de ..işin de...çocuğun da 21 1 Yanıtla
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