Erzurum\'da Feci Kaza: 4 Ölü

Erzurum'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Tortum yolu Dumlu Mahallesi civarında 34 ES 7768 plakalı Opel marka araç ile 53 AAT 751 plakalı Fiat Tofaş marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını kaybederken, kaza yerine çok sayıda itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. - ERZURUM