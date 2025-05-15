Erzurum\'da Gençler İçin Piknik Etkinliği Düzenlendi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından "Haydi Gençler Pikniğe" projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; Tekman ilçesinde eğitim gören 40 lise öğrencisi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Teke Deresi Göleti Sosyal Tesisleri'nde piknik organizasyonu yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan etkinlikle gençlere, ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemi hakkında bilinçlenmeleri sağlanmış, polis/öğrenci ilişkilerinin daha samimi ortama taşınması amaçlanmıştır. Organizasyonda sabah kahvaltı ve öğleden sonra mangal etkinliği şeklinde yemek ihtiyaçları giderilmiş akabinde gün boyu keyifli saatler geçiren gençlerimize hediyeler takdim edilmiştir" denildi. - ERZURUM